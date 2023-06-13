Цзю-младший повторит сенсационный провал отца? Тима ждёт нервный бой с андердогом

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоится очередной поединок сына Кости Цзю. Тимофей сразится с мексиканским боксёром Карлосом Окампо. Изначально австралиец должен был биться с Джермеллом Чарло, но тот продолжает восстанавливаться после перелома руки. Тимофей же хочет драться максимально часто. Поэтому он не стал ждать и согласился на поединок с Карлосом. А ведь Окампо является очень непростым соперником и может доставить массу неприятностей.

Мексиканец выступает на профессиональном уровне с 27 июля 2012 года. И в плане опыта значительно превосходит Тима. Цзю провёл первый профессиональный бой лишь спустя четыре года. До 2018 года Окампо оставался непобеждённым и шёл с рекордом 22-0. Но первое поражение Карлоса всё-таки случилось. И нанёс его Эррол Спенс-младший. Стоит ли напоминать, что американца не смог никто побить до сих пор. Эррол отправил дерзкого мексиканца в нокаут.

Второе поражение в карьере Окампо пришлось на противостояние с Себастьяном Фундорой. Примечательно, что он тоже представляет США, а также был непобеждённым на момент боя с мексиканцем. Карлос выглядел не особенно убедительно, поэтому Фундора забрал победу единогласным судейским решением – 119-109, 118-110, 117-111.

На данный момент Окампо имеет статистику 34-2 на профессиональном уровне. Проигрывал он исключительно топам. А главное, 22 победы мексиканец забрал нокаутами. Мощный показатель, который лишний раз демонстрирует ударную мощь Карлоса. А ещё мексиканец уже дважды добирался до титульных шансов. Но неизменно оступался в самый ответственный момент. Со Спенсом на кону стоял титул чемпиона мира в полусредней категории, с Фундорой – временный пояс WBC.

Окампо – джентльмен. Либо хочет таким казаться перед боем с Тимом. Мексиканец никогда не попадал в серьёзные скандалы, не отличался провокациями и некрасивыми поступками. А ещё пообещал не целиться в прокушенную собакой руку Цзю: «Желаю ему скорейшего выздоровления от укуса собаки, потому что я надеюсь, что это не будет оправданием в воскресенье, 18 июня. Я не буду целиться в твою руку, потому что я джентльмен. Но помни, тебе придётся защищаться».

А ещё уже сейчас прослеживается аналогия с первым поражением Кости. Тогда Цзю-старший находился практически в том же возрасте, что и Тим, был похож по потенциалу и техническому оснащению. А к поединку с американцем Винсом Филлипсом подходил в статусе фаворита. Но неожиданно россиянин проиграл. Бой получился упорным, очень нервным и откровенно странным. В 10-м раунде рефери объявил победу Филлипса техническим нокаутом. Теперь Тим попытается не повторить ошибок отца.

Карлос Окампо – опаснейший соперник, с которым совершенно точно не будет просто. Учитывая укус собаки и операцию, за Тима приходится волноваться. Мексиканец получил ещё одного статусного соперника, позволяющего мощнейшим образом продвинуться в гонке за поясом абсолютного чемпиона мира. И он вцепится в свой шанс буквально зубами.