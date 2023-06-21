Александр Романов встретится с Благоем Ивановым на UFC Vegas 76
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Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов встретится с представителем Болгарии Благоем Ивановым на турнире UFC Vegas 76, который состоится в ночь с 1 на 2 июля.
Напомним, 12 марта в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиянин Александр Волков встретился с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Романов потерпел уже второе поражение подряд и потерял ещё одну позицию в рейтинге дивизиона. Теперь он располагается на 15-м месте.
Иванов свой последний поединок провёл в феврале. Тогда он проиграл Марчину Тыбуре единогласным решением судей.
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