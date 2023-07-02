Гловер Тейшейра объяснил, почему рад переходу Алекса Перейры в полутяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал о текущем физическом состоянии Алекса Перейры и одобрил его переход в полутяжёлый дивизион.

«Мне нравится, что он перешёл в полутяжёлый дивизион. Мне понравилось это решение сразу, потому что мне не хотелось видеть, как он сбрасывает столько веса. Вы даже не представляете, сколько он гонял. Сейчас Алекс весит 104 кг и он уже достаточно сухой. У него всего 8% жира, и спускаться в средний вес — безумие. Я так много не скидывал, потому что можно заплатить здоровьем, а это опасно», — приводит слова Тейшейры MMAJunkie.

29 июля на турнире UFC 291 Перейра дебютирует в полутяжёлом весе поединком с Яном Блаховичем. Бой станет соглавным событием вечера.