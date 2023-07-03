Джермелл Чарло: Канело не побьёт меня, учитывая, каким паршивым был его последний бой

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) высказался о предстоящем поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом, который, как ожидается, состоится в сентябре.

«Абсолютный чемпион против абсолютного чемпиона. К чёрту всё! Я в форме и немного прибавлю в весе. Я готов драться со всеми. К чёрту всё! Этот парень не побьёт меня с таким паршивым последним выступлением. Не сможет», – сказал Чарло в социальных сетях.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.