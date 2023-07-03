Джермелл Чарло: Канело не побьёт меня, учитывая, каким паршивым был его последний бой

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) высказался о предстоящем поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом, который, как ожидается, состоится в сентябре.
«Абсолютный чемпион против абсолютного чемпиона. К чёрту всё! Я в форме и немного прибавлю в весе. Я готов драться со всеми. К чёрту всё! Этот парень не побьёт меня с таким паршивым последним выступлением. Не сможет», – сказал Чарло в социальных сетях.
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
- 3 июля 2023
-
00:06
- 2 июля 2023
-
23:51
-
23:20
-
22:05
-
20:50
-
19:59
-
18:24
-
16:57
-
16:28
-
15:56
-
15:41
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
13:49
-
13:20
-
12:30
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30