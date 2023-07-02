Джермалл Чарло отказался от боя с Канело из-за простоя до согласия брата Джермелла
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Действующий чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) был первым бойцом, которого PBC предложили в качестве соперника Саулю Альваресу для выступления в сентябре, сообщает ESPN Deportes.
Джермалл должен был подняться в следующий дивизион для встречи со звёздным мексиканцем, однако он отказался из-за длительного простоя. Напомним, американец не выступал с июня 2021 года, когда победил единогласным решением мексиканца Хуана Монтиеля, проведя четвёртую защиту титула.
Также в качестве альтернативы предлагался объединённый чемпион полусреднего веса (до 66,7 кг) Эррол Спенс, но ему предстоит провести объединительный поединок с соотечественником Теренсом Кроуфордом в конце июля.
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