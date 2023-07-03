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Александр Романов прокомментировал победу в поединке с Благоем Ивановым

Александр Романов прокомментировал победу в поединке с Благоем Ивановым
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Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, дал комментарий по поводу своей победы в поединке с Благоем Ивановым единогласным решением судей на турнире UFC в минувшие выходные.

«В первую очередь хочу поблагодарить промоушен за возможность выступить. Очень сильно хотелось сегодня показать, что я ещё в деле. У меня в жизни был немного тяжёлый период, но благодаря богу и моей жене его удалось преодолеть. Кинг-Конг вернулся!

Мне показалось, я сломал левый кулак, но посмотрим, что скажут врачи. Как только я восстановлюсь, я с удовольствием буду готов вернуться в октагон, потому что это моя работа и мне нужно кормить красавицу жену и трёх прекрасных деток», – сказал Романов после боя.

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