Поединок Йордениса Угаса и Кита Турмана находится в разработке

Поединок бывших чемпионов мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) кубинца Йордениса Угаса (27-5, 12 KO) и американца Кита Турмана (30-1, 22 KO) находится в разработке, сообщил в социальных сетях инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.

Йорденису Угасу 36 лет. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2010 году и в марте 2019-го впервые сразился за титул чемпиона мира, уступив раздельным решением американцу Шону Портеру. В сентябре 2020 года Угас завоевал титул WBA, после чего провёл защиту против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо, победив его по очкам. В своём последнем бою в апреле 2022 года уступил американцу Эрролу Спенсу.

Киту Турману 24 года. Американец является бывшим объединённым чемпионом в полусреднем весе. Единственное поражение потерпел от Мэнни Пакьяо, после чего приостановил карьеру на два с половиной года, успешно вернувшись в июне 2022 года.