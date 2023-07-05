Поединок Йордениса Угаса и Кита Турмана находится в разработке

Поединок бывших чемпионов мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) кубинца Йордениса Угаса (27-5, 12 KO) и американца Кита Турмана (30-1, 22 KO) находится в разработке, сообщил в социальных сетях инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.
Йорденису Угасу 36 лет. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2010 году и в марте 2019-го впервые сразился за титул чемпиона мира, уступив раздельным решением американцу Шону Портеру. В сентябре 2020 года Угас завоевал титул WBA, после чего провёл защиту против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо, победив его по очкам. В своём последнем бою в апреле 2022 года уступил американцу Эрролу Спенсу.
Киту Турману 24 года. Американец является бывшим объединённым чемпионом в полусреднем весе. Единственное поражение потерпел от Мэнни Пакьяо, после чего приостановил карьеру на два с половиной года, успешно вернувшись в июне 2022 года.
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