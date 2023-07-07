Жорж Сен-Пьер примет участие в турнире по грэпплингу на Fight Pass Invitational 6

Легендарный борец Жорж Сен-Пьер примет участие на турнире Fight Pass Invitational 6 14 декабря 2023 года. Жорж будет состязаться в соревновании по бразильскому джиу-джитсу.

«Очень приятно вернуться!

Когда я закончил карьеру — я продолжил тренироваться, но мне нужно было что-то ещё. Мне нравится соревноваться, хочу почувствовать прилив адреналина.

Подобные турниры — отличная возможность для продолжения карьер возрастных бойцов, чтобы у них была возможность продолжать зарабатывать деньги, а также получать удовольствие вместе с болельщиками», — заявил Сен-Пьер по поводу своего участия в турнире.

Турнир пройдёт в Лас-Вегасе, эксклюзивная трансляция состоится на сервисе Fight Pass. Соперник Жоржа ещё не объявлен.