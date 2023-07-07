Жорж Сен-Пьер примет участие в турнире по грэпплингу на Fight Pass Invitational 6
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Легендарный борец Жорж Сен-Пьер примет участие на турнире Fight Pass Invitational 6 14 декабря 2023 года. Жорж будет состязаться в соревновании по бразильскому джиу-джитсу.
«Очень приятно вернуться!
Когда я закончил карьеру — я продолжил тренироваться, но мне нужно было что-то ещё. Мне нравится соревноваться, хочу почувствовать прилив адреналина.
Подобные турниры — отличная возможность для продолжения карьер возрастных бойцов, чтобы у них была возможность продолжать зарабатывать деньги, а также получать удовольствие вместе с болельщиками», — заявил Сен-Пьер по поводу своего участия в турнире.
Турнир пройдёт в Лас-Вегасе, эксклюзивная трансляция состоится на сервисе Fight Pass. Соперник Жоржа ещё не объявлен.
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