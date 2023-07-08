Джонс проведёт бой с Миочичем за титул UFC в тяжёлом весе 11 ноября

Президент UFC Дана Уайт объявил, что чемпион промоушена в тяжёлом весе 35-летний американец Джон Джонс проведёт защиту титула в поединке с 40-летним соотечественником Стипе Миочичем на UFC 295 11 ноября. Вечер боёв пройдёт на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Сообщается, что UFC на событии продолжит отмечать 30-летие с момента первого мероприятия промоушена.

«Это бой, который хотел Джон Джонс, и это бой, который хотел Стипе. Это бой за наследие для обоих парней», — заявил Уайт.

Джонс завоевал пояс UFC в бою за вакантный титул с Сирилем Ганом в марте этого года. Для него это был дебют в тяжёлом весе. Ранее Джонс был чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Всего за карьеру он провёл в смешанных единоборствах 29 боёв. Джонс победил в 27 из них, один раз проиграл, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

У Миочича последние восемь боёв были за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Впервые он взял пояс в мае 2016 года, победив Фабрисиу Вердума. Затем он трижды защищал титул, пока не уступил Даниэлю Кормье в июле 2018-го. В августе 2019 года Миочич взял реванш у Кормье и вернул себе чемпионское название. Американец провёл одну успешную защиту, а затем проиграл Фрэнсису Нганну 27 марта 2021 года. Тот поединок на данный момент является последним в карьере Миочича. Всего у него 24 боя в смешанных единоборствах, из которых он победил в 20 и проиграл в четырёх.