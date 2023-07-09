Штырков о бое Джонса и Миочича: Мы давно уже должны привыкнуть к таким играм в UFC

Известный российский боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал предстоящий бой в UFC между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, а также поделился мнением насчёт дальнейших планов Сергея Павловича. Напомним, что в UFC анонсировали поединок между действующим чемпионом в тяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула Стипе Миочичем, который состоится 11 ноября на турнире UFC 295.
«Это должен быть отличный бой, афиша очень интригующая. Да, Стипе уже 40 лет, но в этом плане могу привести в пример Гловера Тейшейру, если уж говорить про возраст. Тем более, что Миочич тяжеловес, у них всё по-другому в плане влияния возраста на кондиции и результат в спорте. Так что, я думаю, что для Джонса этот бой будет точно не проще, чем поединок с Сирилом Ганом. Просто проще, чем было с Ганом, уже некуда.
Если говорить о Сергее Павловиче, то, думаю, он сейчас представляет намного большую угрозу для Джонса, чем Миочич, но мы давно уже должны привыкнуть к таким играм в UFC. Сейчас Сергей сам должен принять решение: либо сидеть и ждать титульник, простаивая и не зарабатывая деньги, либо сносить всех и дальше и расти как боец, тут уже от его решения всё зависит. В обоих вариантах есть и плюсы, и минусы», — сказал Иван Штырков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.
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