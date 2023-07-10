Александр Пантожа эмоционально рассказал о пути к чемпионскому поясу UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Александр Пантожа прокомментировал победу над Брэндоном Морено, благодаря которой он выиграл чемпионский пояс.

«Если бы вы знали мою историю, вы бы меня полюбили. Я так усердно работал для этого. Моя жена, мои дети, я усердно работал ради них. Посмотрите на этот пояс. Он наконец у меня. Я могу прикоснуться к нему. Я чувствую его.

Морено сильно выроc с момента последнего нашего боя. Я не ожидал, что буду сражаться с таким жёстким парнем, но я усердно работал для достижения своей цели. Я начал, когда мне было 12 лет. Сейчас мне 33. Я пожертвовал всем, что имел в жизни. Последние два года я просто упорно работал. Перевёз семью в США, начал тренироваться с новой командой.

Я оставил всё, что у меня было. Мама воспитывала меня и двух братьев самостоятельно. И что теперь, отец, гордишься мной? Ты гордишься мною?

После первого раунда я думал, что финиширую Морено, но он собрался и дал мне очень тяжёлый второй раунд. Этот парень заслужил любовь Мексики, заслужил моё уважение.

Я всегда уважал Брэндона и его семью. Он отличный парень, но я работал, и настал мой момент. Я хочу насладиться этим», — приводит слова бразильца официальный сайт UFC.