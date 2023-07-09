«Моя борьба изменит дивизион!» Мокаев отреагировал на результат боя Морено – Пантожа

Британский проспект наилегчайшего дивизиона (до 57 кг) UFC Мохаммед Мокаев прокомментировал результат чемпионского поединка между мексиканцем Брэндоном Морено и бразильцем Александром Пантожей, который состоялся сегодня, 9 июля, на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, поединок Морено и Пантожи продлился все пять раундов и завершился победой бразильца раздельным судейским решением, ставшего новым чемпионом.

«Моя борьба изменит дивизион! Мои поздравления, Пантожа, ты заслужил этот пояс» – написал Мокаев в социальных сетях.

Мохаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. Всего на его счету в MMA десять побед и ни одного поражения.