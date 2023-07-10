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Кормье объяснил, почему Миочич может создать Джонсу проблемы

Кормье объяснил, почему Миочич может создать Джонсу проблемы
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке соотечественников Джона Джонса и Стипе Миочича.

«В этом поединке всё станет понятно сразу. Мы сразу же поймём, остался ли Стипе Миочич прежним или замедлился. Мы знаем, что Джон Джонс стал медленнее, учитывая то, каким он был в полутяжёлом весе. Никто не решил иначе, посмотрев бой с Сирилем. Его левый прямой, принёсший ему тейкдаун, был намного медленнее. Джонс и сам признался в этом.

Если Миочич останется быстрым, если Миочич, с его боксёрским бэкграундом и победой в национальном чемпионате, останется быстрым, то это создаст Джонсу проблемы», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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