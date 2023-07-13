Белал Мухаммад: Ковингтон — самый лёгкий соперник в дивизионе

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Белал Мухаммад высказался по поводу соотечественника Колби Ковингтона.
«Я считаю, что Колби – самый лёгкий соперник в дивизионе. Он забрался настолько высоко только благодаря тому, что он много болтает и имеет поддержку со стороны Дональда Трампа», – приводит слова Мухаммада Sportskeeda.
В своём последнем бою на UFC 272 в мае американец победил звёздного соотечественника Хорхе Масвидаля судейским решением.
Мухаммад также провёл свой последний поединок в мае этого года. Его соперником был бразилец Гилберт Бёрнс. Мухаммад одержал победу единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. После этого президент UFC Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем титульного поединка между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
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