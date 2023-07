Миочич отреагировал на победу Джонса в премии ESPYS 2023

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич прокомментировал победу своего соперника и соотечественника Джона Джонса в 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023.

Напомним, Джонс стал победителем в номинации «Боец года», обойдя Ислама Махачева, Леона Эдвардса и Аманду Нуньес.

«Это хорошо для него. Он делает то, что и должен, а по пути получает призы. Это хорошо для него. Меня не беспокоит это, он выиграл бой, но, когда мы встретимся, это будет совсем другая история», – сказал Миочич в подкасте Believe You Me.

Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).