Гаджиев: не сказал бы, что Шлеменко выбирает себе в соперники мешков

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бое между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Алексом Оливейрой в рамках турнира Shlemenko FC 8.

«Я бы не сказал, что Шлеменко выжимает из себя последнее. Я думаю, он может ещё драться. Годик точно. Оливейра вполне известный спортсмен. Он и проигрывал непростым ребятам. Я не считаю, что у Шлеменко есть проблемы в плане имён в оппозиции. С результатами, да, есть проблемы. Александр не всегда побеждает, как хотят его зрители. Не сказал бы, что он выбирает себе мешков и завершает карьеру на них. Это и хорошо. Я бы посмотрел поединок против Оливейры. Его противостояние против Магомеда Исмаилова я посмотрел, бой против Ясубея Эномото тоже. Слабые оппоненты? Здесь вопросов к Шлеменко никаких нет», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

39-летний Александр Шлеменко и Алекс Оливейра встретятся 21 июля в Омске в главном событии вечера и проведут трёхраундовый бой по правилам ММА.