Шлеменко: в бою с Оливейрой буду делать акцент на ударную технику, я в неё верю

Российский боец смешанных единоборств, средневес Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя с бразильцем Алексом Оливейрой в рамках турнира Shlemenko FC 8.
«В бою акцент буду делать на ударную технику, я в неё верю и её развиваю, но при этом не забываю про другие аспекты. В целом подготовка прошла нормально, чувствую себя отлично, и настрой позитивный, спокойный. Конечно, будет сложно, ведь все 13 боёв я буду переживать за своих ребят, но это уже не первый мой опыт подобный», – приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.
39-летний Александр Шлеменко и Алекс Оливейра встретятся 21 июля в Омске в главном событии вечера и проведут трёхраундовый бой по правилам ММА.
Александр Шлеменко провёл 78 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился ничьей, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
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