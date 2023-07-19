«Это будет стоить больше». Нейт Диаз ответил на предложение Пола подраться за $ 10 млн

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз высказался по поводу предложения известного видеоблогера Джейка Пола провести поединок по правилам смешанных единоборств за $ 10 млн.

«Посмотрим, что будет. Сначала нужно разобраться с предстоящим боем. Он предлагает 10 миллионов за встречу в клетке? Это будет стоить больше», — приводит слова Диаза Mirror.

Бой Пола и Нейта Диаза по правилам бокса состоится 5 августа в Далласе (США).

Стоит отметить, что ещё в начале 2023 года Джейк Пол подписал многолетний контракт с PFL, по которому будет получать более 50% выручки со всех боёв. Ожидалось, что Пол дебютирует в промоушене в нынешнем году.

Нейт Диаз ударил члена команды Джейка Пола в подтрибунном помещении: