Тренер Чимаева рассказал, как случайно «намекнул» на следующего соперника Хамзата

Азамат Дугулубгов, тренер шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, высказался о ситуации с намёком на следующего возможного соперника бойца.

«Эти детективы выискивают каждую деталь, и надо следить за каждым словом и каждым постом в социальных сетях. Потому что за нами активно следят, что мы делаем и говорим. Я как тренер наивно и простодушно подошёл к этому вопросу, выложив определённую информацию.

Мы как раз с Хамзатом об этом говорили, я думал, что замазал всё, что нужно, но люди всё равно начали разбирать детали и придумывать свои версии», — сказал Дугулубгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.