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Назван следующий возможный соперник Чимаева. Это не Камару Усман

Азамат Дугулубгов, тренер шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, мог случайно раскрыть имя его следующего соперника. В «сториз» Дугулубгова в соцсетях недавно появилось сообщение, которое вскоре было им удалено.

«Этим утром мой рейс задержали, но я не терял времени. Уже изучил следующего оппонента Борза», – написал Азамат, размыв при этом фото экрана, таким образом скрыв изображение просматриваемого поединка.

Вскоре после этого один из пользователей соцсетей заявил, что определил поединок, заретушировать который постарался Дугулубгов.

«Это официально! Джаред Каннонье против Хамзата Чимаева на турнире UFC 294. Мне удалось узнать точный момент, опубликованный в соцсетях тренера», — написал пользователь.

Фото: https://twitter.com/frontkicked

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: