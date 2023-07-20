Тренер Хамзата Чимаева: в Америке не хотят драться против ребят с Кавказа

Азамат Дугулубгов, тренер шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, рассказал о проблеме становления кавказских бойцов в США.
«Ажиотаж несколько уменьшился, но мы всё равно держим марку. Бойцы не хотят драться против ребят с Кавказа. Я продвигаю нескольких таких ребят, и найти им соперника в региональных организациях очень сложно, многие просто отказываются, узнавая, откуда боец. Новое поколение бойцов дорожит своими рекордами и не хочет рисковать, а с бойцами из Кавказа риск проиграть больше. Все хотят выходить с уверенностью в победе.
Я, когда приехал в Штаты, первые два года выступал почти каждую неделю – в кикбоксинге, в грэпплинге, в борьбе. И это было правильно, соревнования были как тренировочный процесс. Проигрыш был в порядке вещей, ты понимал слабые места и тренировался в этом направлении. А нынешнее поколение боится проиграть, показать себя проигравшим, везде же социальные сети и твоё видео могут все увидеть. Они не понимают, что, пока они выступают в любителях, надо испытать все возможные варианты развития боя – сабмишен, победа, проигрыш, нокдаун и так далее, чтобы, когда они перейдут в профессионалы, их ничего не могло удивить, они уже были опытными во всех аспектах», — сказал Дугулубгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
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