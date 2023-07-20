Хамзат Чимаев подерётся с Паулой Костой на UFC 294 в Абу-Даби
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Четвёртый номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC непобеждённый швед Хамзат Чимаев (12-0) проведёт свой следующий бой с Паулой Костой, сообщила пресс-служба UFC. Их поединок состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.
Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC.
В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.
Ранее в СМИ сообщали, что следующим соперником Чимаева мог стать американский боец Джаред Каннонье.
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