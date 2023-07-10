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Следующий соперник Хамзата Чимаева, бой с Джаредом Каннонье, поединок с Камару Усманом, Борз

Чимаев случайно раскрыл имя соперника? Может, мы всё-таки увидим новый бой Борза
Александр Фролов
Следующий соперник Хамзата Чимаева
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Ждать новый поединок Хамзата уже утомительно.

Хайп вокруг имени Хамзата Чимаева медленно, но неуклонно снижается. Оно и неудивительно: любого бойца делают поединки, а дерётся Борз всё реже и реже. Да, чеченский швед остаётся суперзвездой UFC, вот только говорят про него уже меньше, чем год назад. Чимаев, разумеется, продолжает кидать вызовы всем подряд, обещает, что станет чемпионом UFC как минимум в двух весовых категориях, однако доказывать слова делом пока не слишком получается.

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Кажется, дело со следующим поединком Чимаева всё-таки сдвинулось с мёртвой точки. Тренер чеченца Азамат Дугулубгов опубликовал следующее сообщение в социальных сетях: «Этим утром мой рейс задержали, но я не терял времени. Уже изучил следующего оппонента Борза». Своё сообщение Азамат сопроводил скриншотом, где замазал кадр с бойцом. Чимаев сделал репост, однако вскоре оба удалили сообщение. Почему?

Чимаев случайно раскрыл имя соперника?

Чимаев случайно раскрыл имя соперника?

Фото: из соцсетей Азамата Дугулубгова

Дело в том, что Дулугубов недостаточно качественно замазал кадр. И ушлые пользователи интернета провели оперативное расследование, определив, что тренер Чимаева, по всей видимости, изучал поединок Джареда Каннонье. Сейчас Каннонье занимает третье место в рейтинге средневесов UFC и выглядит самым подходящим оппонентом для Хамзата, который как раз собрался покорять новый дивизион. Будем надеяться, что на этот раз у Чимаева ничего не сорвётся.

Чимаев случайно раскрыл имя соперника?

Чимаев случайно раскрыл имя соперника?

Фото: кадр из трансляции

С другой стороны, жаль, что Борз вряд ли встретится в октагоне с Камару Усманом. Переговоры прерваны и вряд ли возобновятся в ближайшее время. Усман, находящийся на пороге завершения карьеры, очень хотел денежную схватку с Хамзатом, но что-то пошло не так. У Чимаева сорвалось такое количество соперников, что хватило бы на целую карьеру многих бойцов в UFC. Пусть хотя бы бой с Каннонье состоится.

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