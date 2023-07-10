Чимаев случайно раскрыл имя соперника? Может, мы всё-таки увидим новый бой Борза

Хайп вокруг имени Хамзата Чимаева медленно, но неуклонно снижается. Оно и неудивительно: любого бойца делают поединки, а дерётся Борз всё реже и реже. Да, чеченский швед остаётся суперзвездой UFC, вот только говорят про него уже меньше, чем год назад. Чимаев, разумеется, продолжает кидать вызовы всем подряд, обещает, что станет чемпионом UFC как минимум в двух весовых категориях, однако доказывать слова делом пока не слишком получается.
Кажется, дело со следующим поединком Чимаева всё-таки сдвинулось с мёртвой точки. Тренер чеченца Азамат Дугулубгов опубликовал следующее сообщение в социальных сетях: «Этим утром мой рейс задержали, но я не терял времени. Уже изучил следующего оппонента Борза». Своё сообщение Азамат сопроводил скриншотом, где замазал кадр с бойцом. Чимаев сделал репост, однако вскоре оба удалили сообщение. Почему?
Чимаев случайно раскрыл имя соперника?
Фото: из соцсетей Азамата Дугулубгова
Дело в том, что Дулугубов недостаточно качественно замазал кадр. И ушлые пользователи интернета провели оперативное расследование, определив, что тренер Чимаева, по всей видимости, изучал поединок Джареда Каннонье. Сейчас Каннонье занимает третье место в рейтинге средневесов UFC и выглядит самым подходящим оппонентом для Хамзата, который как раз собрался покорять новый дивизион. Будем надеяться, что на этот раз у Чимаева ничего не сорвётся.
Чимаев случайно раскрыл имя соперника?
Фото: кадр из трансляции
С другой стороны, жаль, что Борз вряд ли встретится в октагоне с Камару Усманом. Переговоры прерваны и вряд ли возобновятся в ближайшее время. Усман, находящийся на пороге завершения карьеры, очень хотел денежную схватку с Хамзатом, но что-то пошло не так. У Чимаева сорвалось такое количество соперников, что хватило бы на целую карьеру многих бойцов в UFC. Пусть хотя бы бой с Каннонье состоится.
- 10 июля 2023
-
17:59
-
17:18
-
16:34
-
16:23
-
15:31
-
15:12
-
14:22
-
13:35
-
13:16
-
12:49
-
12:10
-
11:36
-
10:54
-
09:59
-
09:20
-
07:50
-
07:30
-
00:57
-
00:43
- 9 июля 2023
-
23:54
-
22:10
-
21:45
-
20:53
-
19:34
-
19:03
-
18:45
-
18:05
-
17:17
-
16:55
-
16:15
-
15:40
-
15:00
-
14:35
-
11:13
-
10:37