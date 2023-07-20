Нейт Диаз: мы должны опять подраться с Конором

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз рассказал о своём желании провести третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Да, мы должны опять подраться с Конором. Я знаю, что он разнесет всех этих ублюдков, которые возомнили себя крутыми парнями, но скоро придет и наш час. Все зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой чуши. Хочу реванша с тех пор, как дал ему реванш», – сказал Диаз на YouTube-канале Bradley Martyn’s Raw Talk.

Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке, состоявшемся в августе того же года, ирландец одержал победу единогласным решением судей.

Нейт Диаз свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года и выиграл в нём у Тони Фергюсона. После этого американский боец объявил об уходе из ММА и желании попробовать свои силы в боксе.