Нейт Диаз: мы должны опять подраться с Конором

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз рассказал о своём желании провести третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.
«Да, мы должны опять подраться с Конором. Я знаю, что он разнесет всех этих ублюдков, которые возомнили себя крутыми парнями, но скоро придет и наш час. Все зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой чуши. Хочу реванша с тех пор, как дал ему реванш», – сказал Диаз на YouTube-канале Bradley Martyn’s Raw Talk.
Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке, состоявшемся в августе того же года, ирландец одержал победу единогласным решением судей.
Нейт Диаз свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года и выиграл в нём у Тони Фергюсона. После этого американский боец объявил об уходе из ММА и желании попробовать свои силы в боксе.
- 20 июля 2023
-
16:39
-
16:17
-
15:37
-
15:01
-
14:58
-
14:12
-
13:31
-
13:24
-
12:57
-
12:48
-
12:33
-
11:52
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:13
-
09:56
-
09:45
-
09:29
-
09:14
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:16
-
07:11
-
02:42
-
01:05
-
00:59
-
00:52
- 19 июля 2023
-
23:59
-
23:18
-
22:57
-
22:06
-
21:46