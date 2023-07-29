Участники UFC 291 провели финальные битвы взглядов перед турниром

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В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291, главным событием которого станет поединок за пояс BMF между вторым и третьим номерами лёгкого веса Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

В соглавном событии сойдутся бойцы полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Алекс Перейра.

Кроме того, на турнире выступит российский боец Роман Копылов, который идёт на серии из двух побед подряд. Его соперником станет бразилец Клаудио Рибейро.

В преддверии турнира бойцы провели финальные битвы взглядов.

Финальные битвы взглядов участников турнира UFC 291

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видеоролик можно в официальном Telegram-канале UFC Eurasia.

Старт поединков предварительного карда UFC 291 — в 1:30 по мск. Бои основного карда — в 5:00 мск. «Чемпионат» будет освещать события турнира и проведёт текстовую трансляцию.