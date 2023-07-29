Участники UFC 291 провели финальные битвы взглядов перед турниром

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291, главным событием которого станет поединок за пояс BMF между вторым и третьим номерами лёгкого веса Дастином Порье и Джастином Гэтжи.
В соглавном событии сойдутся бойцы полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Алекс Перейра.
Кроме того, на турнире выступит российский боец Роман Копылов, который идёт на серии из двух побед подряд. Его соперником станет бразилец Клаудио Рибейро.
В преддверии турнира бойцы провели финальные битвы взглядов.
Финальные битвы взглядов участников турнира UFC 291
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видеоролик можно в официальном Telegram-канале UFC Eurasia.
Старт поединков предварительного карда UFC 291 — в 1:30 по мск. Бои основного карда — в 5:00 мск. «Чемпионат» будет освещать события турнира и проведёт текстовую трансляцию.
- 29 июля 2023
-
09:48
-
09:30
-
09:09
-
07:30
-
07:07
-
06:10
-
05:59
-
04:51
-
00:57
-
00:20
- 28 июля 2023
-
23:18
-
22:39
-
22:30
-
20:39
-
20:18
-
18:45
-
18:36
-
18:25
-
17:57
-
17:28
-
16:45
-
16:38
-
16:08
-
15:45
-
14:29
-
14:28
-
13:57
-
12:59
-
12:57
-
12:17
-
12:00
-
11:39
-
11:11
-
10:53
-
10:15