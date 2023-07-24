UFC 291: титульный реванш Порье и Гэтжи, дебют Перейры в новом дивизионе. LIVE

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится номерной турнир UFC 291. В предварительном карде выступит россиянин Роман Копылов, который будет биться с бразильцем Клаудио Рибейро. В соглавном бою вечера состоится дебют Алекса Перейры в полутяжёлом весе. Бывший чемпион организации сразится с Яном Блаховичем. А в главном поединке Дастин Порье и Джастин Гэтжи будут биться за пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского. Но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.