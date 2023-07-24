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UFC 291: Порье — Гэтжи, Перейра — Блахович, когда турнир, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

UFC 291: титульный реванш Порье и Гэтжи, дебют Перейры в новом дивизионе. LIVE
Сергей Сорокин
Порье — Гэтжи, Перейра — Блахович
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В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится номерной турнир UFC 291. В предварительном карде выступит россиянин Роман Копылов, который будет биться с бразильцем Клаудио Рибейро. В соглавном бою вечера состоится дебют Алекса Перейры в полутяжёлом весе. Бывший чемпион организации сразится с Яном Блаховичем. А в главном поединке Дастин Порье и Джастин Гэтжи будут биться за пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского. Но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Рассказываем, что стоит на кону в главном поединке:
Порье и Гэтжи подерутся за пояс! Победителя отдадут на растерзание Махачеву
Порье и Гэтжи подерутся за пояс! Победителя отдадут на растерзание Махачеву
UFC 291 где смотреть UFC 291 когда начало UFC 291 полный кард
Live Сергей Сорокин

Джастин Гэтжи — о бое с Порье: мы два лучших бойца в этом виде спорта

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с Дастином Порье. Бой 29 июля возглавит турнир UFC 291.

«Как я уже говорил, этот парень – собака, и я должен быть в идеальной форме, чтобы победить. При этом я знаю, что нет причин вражды. Мы два лучших бойца в этом виде спорта и оба любим свою работу, а также довольны тем, что нас ждёт.

Всё, что нужно, это подготовка. Я знаю, что мой соперник очень уверен в себе. Я тоже очень уверен в себе, особенно после моей последней победы. Это будет напряжённая ночь», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

10:04 Сергей Сорокин

В январе Роман Копылов подписал новый контракт с UFC

В январе российский боец смешанных единоборств Роман Копылов подписал новое соглашение с UFC. Соответствующий пост Роман разместил у себя в социальных сетях. Сообщается, что новый контракт был подписан на улучшенных условиях на четыре боя.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в середине января этого года на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 67, Копылов встречался с представителем США Пунахеле Сориано. Противостояние завершилось победой российского спортсмена, которую он добыл во втором раунде техническим нокаутом.

10:03 Сергей Сорокин

UFC 291 где смотреть

Турнир UFC 291 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

10:03 Сергей Сорокин

Гловер Тейшейра объяснил, почему рад переходу Алекса Перейры в полутяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал о текущем физическом состоянии Алекса Перейры и одобрил его переход в полутяжёлый дивизион.

«Мне нравится, что он перешёл в полутяжёлый дивизион. Мне понравилось это решение сразу, потому что мне не хотелось видеть, как он сбрасывает столько веса. Вы даже не представляете, сколько он гонял. Сейчас Алекс весит 104 кг и он уже достаточно сухой. У него всего 8% жира, и спускаться в средний вес — безумие. Я так много не скидывал, потому что можно заплатить здоровьем, а это опасно», — приводит слова Тейшейры MMAJunkie.

10:02 Сергей Сорокин

UFC 291 когда начало

Турнир UFC 291 состоится в ночь с 29 на 30 июля. Начало ранних прелимов — в 01:30 мск. Бои основного карда стартуют в 05:00 по московскому времени.

10:02 Сергей Сорокин

Арман Царукян предсказал исход реванша Порье и Гэтжи

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян поделился прогнозом на ожидаемый реванш между американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи, который состоится 30 июля в США и возглавит турнир UFC 291.

«Как по мне, это будет Порье. Да, опять. У него лучший бокс. Если Гэтжи попытается повалить его, это сработает, и он сможет победить. Но если он останется на ногах и попытается перебоксировать Порье, то никогда не победит. Порье просто лучший боксёр, он хороший ударник, да и к тому же левша», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.

10:01 Сергей Сорокин

UFC 291 полный кард

Основной кард

  • Дастин Порье – Джастин Гэтжи;
  • Ян Блахович – Алекс Перейра;
  • Стивен Томпсон – Мишель Перейра;
  • Тони Фергюсон – Бобби Грин;
  • Майкл Кьеза – Кевин Холланд.

Предварительный кард

  • Деррик Льюис – Маркос Рожерио Де Лима;
  • Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;
  • Роман Копылов – Клаудио Рибейро;
  • Джейк Мэттьюз – Мигель Баеза.

Ранние прелимы

  • Си-Джей Вергара – Винисиус Сальвадор;
  • Мэттью Семелсбергер – Урош Медич;
  • Миранда Маверик – Присцила Качоэйра.
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