Джейк Пол: я уважаю карьеру Нейта Диаза, но я не уважаю его как человека

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался по поводу своего соперника американца Нейта Диаза, бой с которым ему предстоит в ближайшие выходные.
«Я уважаю его карьеру, но я не уважаю его как человека. Есть разница. Он хулиган, он панк. Он избивает невинных людей. Он всегда пытается устроить сцену, бросает в людей бутылки с водой. Он всегда под кайфом. Что это за пример для всех — курить всё время? Мне всё это в нём не нравится. И кто-то должен дать отпор хулигану, что я и собираюсь сделать в субботу», — приводит слова Пола MMA Fighting.
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.
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