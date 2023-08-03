Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон будет тренировать Нганну к боксёрскому бою с Фьюри

Майк Тайсон будет тренировать Нганну к боксёрскому бою с Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный боксёр Майк Тайсон будет тренировать бойца ММА Фрэнсиса Нганну перед его поединком с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Кроме того, Майк будет в углу Фрэнсиса в предстоящем бою. Об этом информирует Mirror. Боксёрский поединок между Нганну и Фьюри состоится 29 октября.

«Ни для кого не секрет, что я на сто процентов поддерживаю Нганну в этом противостоянии чемпионов. У него сильный удар, и, когда он достигает цели, игра заканчивается.

С нетерпением жду возможности поработать с Нганну и поддержать его переход из октагона на боксёрский ринг. Он не новичок в боях, ведь он чемпион мира. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков с ударами и использованием ловкости и способности быстро перемещаться по рингу, чтобы затем нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы побеждать», — сказал Тайсон.

Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д:

Материалы по теме
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023