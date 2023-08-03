Майк Тайсон будет тренировать Нганну к боксёрскому бою с Фьюри

Легендарный боксёр Майк Тайсон будет тренировать бойца ММА Фрэнсиса Нганну перед его поединком с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Кроме того, Майк будет в углу Фрэнсиса в предстоящем бою. Об этом информирует Mirror. Боксёрский поединок между Нганну и Фьюри состоится 29 октября.
«Ни для кого не секрет, что я на сто процентов поддерживаю Нганну в этом противостоянии чемпионов. У него сильный удар, и, когда он достигает цели, игра заканчивается.
С нетерпением жду возможности поработать с Нганну и поддержать его переход из октагона на боксёрский ринг. Он не новичок в боях, ведь он чемпион мира. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков с ударами и использованием ловкости и способности быстро перемещаться по рингу, чтобы затем нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы побеждать», — сказал Тайсон.
Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д:
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