Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC

Совсем недавно было анонсировано, что Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри всё-таки проведут боксёрский поединок. Бой состоится в Саудовской Аравии, поэтому сразу стало понятно – соперники получат очень внушительные гонорары. А теперь битва начинает обрастать новыми подробностями. Ими делятся сами участники предстоящего поединка, поводов не доверять им попросту нет. И возникает большой вопрос относительно того, вернётся ли Нганну в MMA, сорвав большой куш в боксе.

Фрэнсис совершенно точно получает удовольствие от происходящего. А всё потому, что предстоящий поединок с Фьюри может буквально озолотить африканца. Нганну рассказал, что предложенный гонорар перебивает все те деньги, которые были заработаны им за восемь лет в UFC: «Заработаю ли я за бой с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определённо да. На 100%».

С большой долей вероятности гонорары Нганну в PFL далеки от того, что ему предложили в Саудовской Аравии. Поэтому и возникают опасения относительно того, что в октагоне Фрэнсис больше не появится. А подкрепляются они новостью о том, что в контракте африканца на бой с Фьюри значится пункт о реванше: «Да, пункт о потенциальном реванше есть. Я не могу в точности объяснить это на английском, но да, пункт о реванше есть в контракте».

Поединок Нганну и Фьюри станет золотой жилой для каждого из них, сомнений в этом не возникает. А главное, потенциальный реванш может оцениваться ещё выше, если соперники закатят яркий первый бой. Поэтому для 36-летнего африканца всё это выглядит великолепным шансом на закате карьеры заработать на всю оставшуюся жизнь. Да и Тайсон, кажется, не против того, чтобы сорвать большой куш.

Конечно, Фрэнсис имеет контрактные обязательства с PFL. Но складывается ощущение, что лигу полностью устраивает, что африканец будет драться с Фьюри, принося промоушену ещё больше известности. Поэтому боссы могут пойти на уступки, если Нганну решит больше не выходить в клетку, сосредоточится на противостояниях с Тайсоном. А после этого можно выбрать и других боксёров – претендентов хоть отбавляй. Многие уже выразили желание подраться с Фрэнсисом в будущем.