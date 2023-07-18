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Фрэнсис Нганну — Тайсон Фьюри, гонорар африканского бойца, пункт о реванше в случае поражения британца

Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Сергей Сорокин
Фрэнсис Нганну — Тайсон Фьюри
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А ещё в контракте предусмотрен пункт о реванше.

Совсем недавно было анонсировано, что Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри всё-таки проведут боксёрский поединок. Бой состоится в Саудовской Аравии, поэтому сразу стало понятно – соперники получат очень внушительные гонорары. А теперь битва начинает обрастать новыми подробностями. Ими делятся сами участники предстоящего поединка, поводов не доверять им попросту нет. И возникает большой вопрос относительно того, вернётся ли Нганну в MMA, сорвав большой куш в боксе.

Фрэнсис совершенно точно получает удовольствие от происходящего. А всё потому, что предстоящий поединок с Фьюри может буквально озолотить африканца. Нганну рассказал, что предложенный гонорар перебивает все те деньги, которые были заработаны им за восемь лет в UFC: «Заработаю ли я за бой с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определённо да. На 100%».

Не все довольны тем, что Фьюри и Нганну всё-таки подерутся:
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!

С большой долей вероятности гонорары Нганну в PFL далеки от того, что ему предложили в Саудовской Аравии. Поэтому и возникают опасения относительно того, что в октагоне Фрэнсис больше не появится. А подкрепляются они новостью о том, что в контракте африканца на бой с Фьюри значится пункт о реванше: «Да, пункт о потенциальном реванше есть. Я не могу в точности объяснить это на английском, но да, пункт о реванше есть в контракте».

Поединок Нганну и Фьюри станет золотой жилой для каждого из них, сомнений в этом не возникает. А главное, потенциальный реванш может оцениваться ещё выше, если соперники закатят яркий первый бой. Поэтому для 36-летнего африканца всё это выглядит великолепным шансом на закате карьеры заработать на всю оставшуюся жизнь. Да и Тайсон, кажется, не против того, чтобы сорвать большой куш.

Есть ли у Нганну шансы на победу?
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?

Конечно, Фрэнсис имеет контрактные обязательства с PFL. Но складывается ощущение, что лигу полностью устраивает, что африканец будет драться с Фьюри, принося промоушену ещё больше известности. Поэтому боссы могут пойти на уступки, если Нганну решит больше не выходить в клетку, сосредоточится на противостояниях с Тайсоном. А после этого можно выбрать и других боксёров – претендентов хоть отбавляй. Многие уже выразили желание подраться с Фрэнсисом в будущем.

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