UFC Nashville: Сэндхаген оказался тяжелее Фонта, все результаты взвешивания

В воскресенье, 6 августа, пройдёт турнир UFC Nashville в Нэшвилле (США). Всего состоится 12 ярких поединков, а в главном бою вечера в октагоне сойдутся американцы Кори Сэндхаген и Роб Фонт.

Все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу. Лишь Деннис Базукиа из США не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами взвешивания UFC Nashville

Главный бой вечера, промежуточный вес (до 63,5 кг): Кори Сэндхаген (63,27 кг) vs Роб Фонт (63,04 кг)

Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,38 кг) vs Татьяна Суарес (52,38 кг)

Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (92,98 кг) vs Кеннеди Нзечукву (92,98 кг)

Полулёгкий вес: Диего Лопес (65,99 кг) vs Гэвин Такер (65,77 кг)

Полутяжёлый вес: Таннер Босер (92,75 кг) vs Алекса Камур (92,53 кг)

Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес (70,76 кг) vs Людовит Клейн (70,76 кг)

Прелимы:

Легчайший вес: Кайлер Филлипс (61,23 кг) vs Раони Барселос (61,46 кг)

Полусредний вес: Джереми Уэллс (77,33 кг) vs Карлстон Харрис (77,11 кг)

Полулёгкий вес: Билли Куарантилло (65,77 кг) vs Дэймон Джексон (65,99 кг)

Наилегчайший вес: Коди Дёрден (56,92 кг) vs Джейк Хэдли (57,15 кг)

Полулёгкий вес: Шон Вудсон (66,22 кг) vs Деннис Базукиа (66,45 кг)+

Наилегчайший вес: Оде Осборн (56,92 кг) vs Асу Алмабаев (56,92 кг).