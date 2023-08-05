Тренер Махачева: я бы предпочёл видеть Волкановски, а не Гэтжи следующим соперником Ислама

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал, кого бы хотел видеть следующим соперником российского бойца.
«Если бы это зависело от меня, я бы хотел провести бой с Алексом (Волкановски — Прим. «Чемпионата».). Я бы предпочёл поединок с Алексом, а не с Джастином (Гэтжи — Прим. «Чемпионата».). Это моё субъективное мнение, но сначала я бы хотел увидеть бой с Алексом, а если он будет успешен, тогда нужен будет бой за титул чемпиона в полусреднем весе.
Почему Алекс? Потому что это незавершённое дело, на мой взгляд, люди спорили об исходе того боя, но я всё время повторяю, что тот бой был отличным для зрителей. Когда встречаются два великолепных бойца, претендующих на титул, это всегда битва чемпионского уровня. Я хочу, чтобы Ислам доказал, что он сильнейший боец, и такие бои становятся настоящим вызовом, а Волкановски — прекрасный соперник», — сказал Мендес в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале Submission Radio.
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