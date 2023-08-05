Джейк Пол — Нейт Диаз: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой между популярным американским блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Поединок пройдёт по правилам бокса. Соперникам предстоит провести в ринге 10 раундов по три минуты.

Турнир начнётся в 3:00 мск. Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 4:00. Бой не будет показан на территории России, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

26-летний Джейк Пол потерпел первое поражение в последнем поединке, состоявшемся в феврале этого года, с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

38-летний Нейт Диаз провёл последний бой в сентябре 2022 года, одержав победу над Тони Фергюсоном.