Сэндхаген одолел Фонта единогласным судейским решением на UFC on ESPN 50

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Сегодня, 6 августа, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Мероприятие прошло на арене «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (США). Главным боем вечера стал поединок в рамках промежуточного веса (63,5 кг) американцев Кори Сэндхагена и Роба Фонта. Фонт заменил снявшегося из-за травмы плеча Умара Нурмагомедова. Бой завершился победой Сэндхагена единогласным судейским решением.

Таким образом, Роб потерпел седьмое поражение в карьере при 20 победах (9 — нокаутом, 4 — сабмишном).

Кори одержал 17 победу в своей карьере (7 — нокаутом, 3 — сабмишном) при четырёх поражениях.

Перед боем в рейтинге легчайшего веса Сэндхаген занимал четвёртое место, а Фонт седьмое. Нынешним чемпионом в рамках легчайшего веса является американский боец Аджамейн Стерлинг, удерживающий титул с 7 марта 2021 года.