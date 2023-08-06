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«В первом раунде я порвал трицепс». Сэндхаген — после победы над Фонтом

«В первом раунде я порвал трицепс». Сэндхаген — после победы над Фонтом
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Сегодня, 6 августа, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Мероприятие прошло на арене «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (США). Главным боем вечера стал поединок в рамках промежуточного веса (63,5 кг) американцев Кори Сэндхагена и Роба Фонта. Бой завершился победой Сэндхагена единогласным судейским решением.

Победитель прокомментировал ход поединка. «В последнее время у меня было немало проблем с локтём. Также в первом раунде я порвал себе трицепс. Я понимаю, вы можете меня букать, в матче было много борьбы. Мне пришлось вести бой именно таким образом, извините», — заявил Сэндхаген в интервью после боя.

Напомним, эта победа стала для Сэндхагена третьей подряд. В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Вера раздельным решением судей, а также победил Сонга Ядонга техническим нокаутом.

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