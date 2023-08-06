Результаты турнира UFC on ESPN 50 с главным боем Сэндхаген — Фонт

Сегодня, 6 августа, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Мероприятие прошло на арене «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (США). Главным боем вечера стал поединок в рамках промежуточного веса (63,5 кг) американцев Кори Сэндхагена и Роба Фонта. Бой завершился победой Сэндхагена единогласным судейским решением.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Кори Сэндхаген победил Роба Фонта единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).

Татьяна Суареc победила Джессику Андраде удушающим приёмом (Раунд 2).

Дастин Джакоби победил Кеннеди Нзечукву техническим нокаутом (Раунд 1).

Диего Лопес победил Гэвина Такера болевым приёмом на руку (Раунд 1).

Таннер Босер победил Алекса Камура единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Людовит Клейн победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Кайлер Филлипс победил Раони Барселоса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Карлстон Харрис победил Джереми Уэллса удушающим приёмом (Раунд 3).

Билли Куарантилло победил Дэймона Джексона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Коди Дёрден победил Джейка Хадли единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Шон Вудсон победил Денниса Бузукья единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Асу Алмабаев победил Оде Осборна удушающим приёмом (Раунд 1).