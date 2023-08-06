Джейк Пол победил Нейта Диаза единогласным решением судей

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое и единственное поражение Джейка. В его активе теперь семь побед.
Диаз в последнем поединке встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.
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