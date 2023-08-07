Кормье считает, что Тони Фергюсон должен завершить карьеру в ближайшее время
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался по поводу американца Тони Фергюсона.
«Cейчас он проиграл шесть боёв подряд. Хотя у него много сил, чтобы бороться, не похоже, что тело позволяет ему делать всё, что говорит ему разум. Поэтому ему, возможно, пора сказать UFC: «Я хочу продолжать драться, но уровень соперников должен снизиться». Или иди драться в другом месте. Просто мне не кажется, что тело способно реагировать так, как ему подсказывает разум. Так что я из тех, кто считает, что ему пора подумать об отставке», – сказал Кормье в своём подкасте.
Напомним, недавно Тони Фергюсон уступил Бобби Грину на турнире UFC 291. Грин одержал победу удушающим приёмом.
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