Фахретдинов резко отреагировал на вопрос о соперничестве с Рахмоновым и Чимаевым

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов отреагировал на вопрос о соперничестве с Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым.

«Почему каждый журналист в России задаёт этот вопрос? И им, и нам. Кроме них, больше никого нет?

Вас не впечатляют Усман, Эдвардс или другие ребята? Я не знаю, почему у нас больше вопросов нету. Там и без них есть с кем подраться. Зачем вы стравливаете друг с другом, или какой-то ответ ждёте, что мы там порвём всех или они нас порвут? Это такой вопрос пока из области фантастики. Чимаев на другом уровне в плане медийки. UFC тоже на медийность смотрит. Медийному бойцу, скорее всего, не дадут немедийного.

И, например, зачем сейчас Шавкату драться со мной, если он в топ-5? Он хочет за титул драться или с именами громкими. Так можно вопрос задать: «А что ты с Джоном Джонсом не подерёшься?» — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.