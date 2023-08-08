Энтони Джошуа проведёт поединок с Робертом Хелениусом 12 августа

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) встретится с Робертом Хелениусом 12 августа на турнире в Лондоне. Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Напомним, 12 августа Джошуа должен был провести реванш с соотечественником Диллианом Уайтом, однако последний провалил допинг-тест.

Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион также победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и четыре поражения.