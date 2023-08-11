«Они крадут деньги у бойцов». Шон О'Мэлли — о менеджерах в ММА
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшей весовой категории, резко высказался о менеджерах, работающих со спортсменами в ММА.
«Менеджеры в ММА очень плохи. Это ужасно и это смущает. Они крадут деньги у бойцов. Они забирают процент даже с бонусов у парней. Меня это просто вымораживает, если быть честным. Ты выходишь в клетку и получаешь бонус. У тебя происходит настоящая война, а эти менеджеры пытаются получить какой-то процент у тебя?» — заявил О'Мэлли в интервью TSN.
Американский боец занимает вторую строчку в рейтинге UFC. У О'Мэлли запланирован титульный бой с чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом. Бой состоится на арене «TD Garden» в Бостоне, США. Ожидаемое время начала — 20 августа 2023 года, 5:00 мск.
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