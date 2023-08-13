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Дана Уайт: Трампу придётся сразиться с Путиным, чтобы это было круче, чем Маск и Цукерберг

Дана Уайт: Трампу придётся сразиться с Путиным, чтобы это было круче, чем Маск и Цукерберг
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о бое между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Это один из тех боев, который мы бы сделали, я бы организовал убийственный андеркард со множеством замечательных поединков, а потом было бы главное событие.

Подумайте, каким великим будет этот бой. Два самых влиятельных парня в мире будут сражаться на самой большой сцене на планете.

Каждый заплатил бы за это. Кто не захочет увидеть это шоу? Все будут смотреть. Даже ваша бабушка будет смотреть на этот бой. Трампу придётся драться с Путиным, чтобы бой был больше этого», — приводит слова Уайта MMA News.

Известный американский предприниматель Илон Маск недавно рассказал о договорённости с властями Италии о поединке с другим бизнесменом Марком Цукербергом. Бой будет организован не UFC, заявил Маск.

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