Дана Уайт назвал Хамзата Чимаева одним из трёх самых популярных бойцов UFC

Президент UFC Дана Уайт назвал имена трёх самых популярных бойцов UFC в данный момент.
«Если выбирать из тех бойцов, которые сейчас в UFC, то это, во-первых, Исраэль Адесанья. Он – наша большая звезда. Что мне в нём нравится, так это то, что он любит драться. Он готов выступать по несколько раз в год. Ещё есть Алекс Волкановски, настоящий дикарь. Хамзат Чимаев – тоже большая звезда, его бои действительно хотят смотреть. И у него впереди встреча с Пауло Костой», — сказал Дана Уайт на подкасте Hotboxin с Майком Тайсоном.
Последним боем Чимаева стал поединок на UFC 279 в промежуточном весе (до 81.65 кг) с американцем Кевином Холландом. Изначально шведский боец чеченского происхождения должен был встретиться с Нейтом Диазом в полусреднем весе, но из-за проблем с весогонкой соперника Чимаева пришлось поменять за день до турнира.
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