Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко покорил Эльбрус

Олимпийский чемпион по боксу, боксёр RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко покорил Эльбрус и поделился эмоциями от восхождения на его вершину.

«Сегодня я зашёл на самую высокую точку Европы: западную вершину Эльбруса (5642 м). Отличная проверка на прочность, на мой взгляд. Практически любой желающий может оказаться на вершине, просто надо проявить немного терпения. 14 часов в пути, три-четыре дня плохого сна. Это того стоит», — приводит слова Тищенко RCC.

Евгений Тищенко на вершине Эльбруса Фото: RCC

В карьере Евгения Тищенко 11 побед и одно поражение. В последнем бою Тищенко оказался сильнее бельгийца Ива Энгабу. Бой прошёл 6 мая. В 2016 году российский боксёр одержал победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Тищенко становился чемпионом мира и чемпионом Европы.