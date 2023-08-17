Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко покорил Эльбрус

Олимпийский чемпион по боксу, боксёр RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко покорил Эльбрус и поделился эмоциями от восхождения на его вершину.
«Сегодня я зашёл на самую высокую точку Европы: западную вершину Эльбруса (5642 м). Отличная проверка на прочность, на мой взгляд. Практически любой желающий может оказаться на вершине, просто надо проявить немного терпения. 14 часов в пути, три-четыре дня плохого сна. Это того стоит», — приводит слова Тищенко RCC.
Евгений Тищенко на вершине Эльбруса
Фото: RCC
В карьере Евгения Тищенко 11 побед и одно поражение. В последнем бою Тищенко оказался сильнее бельгийца Ива Энгабу. Бой прошёл 6 мая. В 2016 году российский боксёр одержал победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Тищенко становился чемпионом мира и чемпионом Европы.
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