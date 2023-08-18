О'Мэлли: за Стерлинга болеет семь человек — это жалкое зрелище

Боец UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли рассказал о своём статусе в преддверии титульного боя в рамках UFC 292 с действующим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

«Считаю ли я себя главной звездой карда? Да, я чувствую, что Алджо бьётся за мой пояс. Однозначно я ощущаю себя главной звездой турнира. Это очевидно, но мне всё равно нужно выйти и вырубить его, а потом нужно продолжать расти и становиться лучше. За Алджо здесь, в Бостоне, болеет семь человек — это жалкое зрелище», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции перед боем.

Шон О'Мэлли занимает вторую строчку в рейтинге UFC. Бой между О'Мэлли и Стерлингом состоится в ночь на 20 августа 2023 года на арене «TD Garden» в Бостоне, США. В своём последнем бою в рамках UFC О'Мэлли одолел россиянина Петра Яна.