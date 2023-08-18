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Тактаров высказался о главной опасности Монсона перед боем

Тактаров высказался о главной опасности Монсона перед боем
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров сказал, что считает главной опасностью Джеффа Монсона перед боем, который состоится на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Он нестандартный боксёр. У него может что-то вылететь, что у боксёра не вылетит. Главная проблема – его нестандартность. Он ненатуральный правша. Проблемы какие-то, поменял стойку. С ним жёстко, конечно, легче. Постепенно набрать время, координацию, прочувствовать себя. Я же не собираюсь заканчивать в этом бою. Это опасно. Он дышит хорошо, но я дышу лучше. Я бы хотел прочувствовать все раунды. Никому ничего не хочу доказывать, себе хочу. Это моя программа», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 поединка (17-5-2). На счету Монсона 89 боёв в ММА (61-26-2).

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