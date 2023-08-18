Тактаров высказался о главной опасности Монсона перед боем

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров сказал, что считает главной опасностью Джеффа Монсона перед боем, который состоится на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Он нестандартный боксёр. У него может что-то вылететь, что у боксёра не вылетит. Главная проблема – его нестандартность. Он ненатуральный правша. Проблемы какие-то, поменял стойку. С ним жёстко, конечно, легче. Постепенно набрать время, координацию, прочувствовать себя. Я же не собираюсь заканчивать в этом бою. Это опасно. Он дышит хорошо, но я дышу лучше. Я бы хотел прочувствовать все раунды. Никому ничего не хочу доказывать, себе хочу. Это моя программа», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 поединка (17-5-2). На счету Монсона 89 боёв в ММА (61-26-2).
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