Дацик — о бое с Томпсоном: у меня есть задача — отомстить за Лёху

Российский боксёр Вячеслав Дацик рассказал, какую задачу он поставил самому себе перед боем с британцем Оли Томпсоном.
«Перед выходом в ринг ничего не чувствую. У меня есть задача – отомстить за Лёху Олейника. Будем мстить!» — сказал Дацик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
26 мая британец одержал победу над российским ветераном UFC тяжеловесом Алексеем Олейником. 18 августа, в пятницу, в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет бой между россиянином Вячеславом Дациком и представителем Великобритании Оли Томпсоном. В прямом эфире турнир будет транслировать телеканал «РЕН ТВ». Эфир начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
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