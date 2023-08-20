Стерлинг: я хочу реванш, это выигрываемый бой

Американский боец Алджамейн Стерлинг высказался о своих дальнейших планах после потери чемпионского пояса в легчайшем весе в бою против Шона О’Мэлли. Во втором раунде поединок закончился для Стерлинга поражением техническим нокаутом.
«Сейчас я хочу реванш. Может быть, в лагере к реваншу я попрошу спарринг-партнёров ещё больше двигаться из стороны в сторону, чтобы я лучше подготовился к Шону. Он здорово нейтрализовывал мой прессинг. Больше всего я хочу немедленный реванш. Это выигрываемый бой», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.
Перед боем 34-летний Стерлинг заявлял, что в случае победы перейдёт в полулёгкий вес, чтобы попытаться отнять чемпионский пояс у австралийца Александра Волкановски. Поражением от О’Мэлли Стерлинг прервал свою победную серию из девяти боёв и не сумел защитить чемпионский титул в четвёртый раз подряд.
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