О'Мэлли назвал бойца, с которым он хотел бы провести следующий бой

28-летний американский боец Шон О’Мэлли рассказал, что он хотел бы провести поединок с Марлоном Верой, поражение от которого он потерпел три года назад.

Напомним, сегодня О'Мэлли оказался сильнее Алджамейна Стерлинга в титульном поединке.

«Да, я закинул удочку на всякий случай. Меня раздражает то, как он себя ведёт, как выглядит. Я выйду, легко побью его за кучу денег, так что почему нет? Я не считаю, что потерпел поражение в первом поединке, потому что мы толком даже не бились. Атлетическая комиссия имени меня отменила этот результат. Поэтому, когда я побью его, наш счёт будет 1-0. А ещё я был бы не прочь нокаутировать Джервонту Дэвиса в боксе. Многие подумают, что я кошу под Конора, но я вам говорю – этот поединок состоится», — сказал О’Мэлли после боя.