Вице-президент лиги АСА объяснил, почему он разочаровался в Стерлинге

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался по поводу титульного поединка UFC в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Алджамейном Стерлингом.

Напомним, победу в бою сенсационно одержал О'Мэлли, нокаутировав своего соперника во втором раунде.

«Удивлён результатом. Мне казалось, что Стерлингу не составит труда пройти О’Мэлли. Шон был стилистически удобен Алджамейну для того, чтобы бороться и сокращать дистанцию. Я удивлён, насколько пассивным в этом поединке был Стерлинг. В первом раунде он пытался сблизиться и найти свою дистанцию, но не мог найти этот момент. Алджамейну это несвойственно. Он проводил неуверенные и корявые атаки в стойке. В конце вроде поймал момент и прижал соперника к сетке, но без стремления перевести. Во втором раунде начал прессинговать, и казалось, что нашёл новый момент. Но, прижав к сетке, не смог перевести или что-то ещё сделать. Буквально в следующем эпизоде нарвался навстречу на правый прямой. Дальше его добил О’Мэлли.

Удивляет то, что Алджамейн в боях с Петром Яном и Кори Сэндхагеном боролся так, будто от этого зависела вся его жизнь. Он максимально навязывал борьбу и забирал спину. Здесь действовал слишком вальяжно и безынициативно. Мы же понимаем, что О’Мэлли опасен в стойке, что он показал в бою с Яном. Поэтому было логично ждать, что Стерлинг переведёт соперника и там его замучает. Но Стерлинг не спешил переводить, что меня удивило.

Может быть, проблемы со здоровьем или так сказался небольшой перерыв между боями. Алджамейн говорил, что август – это рано для него. UFC принуждает его драться. Может, ему тяжело согнать вес за два коротких промежутка времени. Вроде не выглядел он измученным и вес сделал. Возможно, мы недооцениваем О’Мэлли, его реакцию, тайминг и передвижения. Но мне кажется, что больше это Стерлинг не был похож на себя, поэтому я разочарован в нём», – приводит слова Бадаева Metaratings.