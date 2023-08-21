«Хочу отлупить его тощую задницу». Двалишвили высказался об О'Мэлли

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу возможного поединка с новоиспечённым чемпионом легчайшего дивизиона UFC Шоном О'Мэлли.

«Если Шон О’Мэлли победит Алджамейна Стерлинга в бою-реванше, то я хочу отлупить его тощую задницу в поединке за пояс!» — написал Двалишвили.

Напомним, Стерлинг и О'Мэлли встречались на прошедших выходных.

28-летний американец отправил Стерлинга в нокдаун в контратаке и начал добивать соперника. После серии ударов рефери боя Марк Годдард остановил поединок. Грузинский боец перед боем занимал в рейтинге легчайшего веса UFC первое место. В прошлом бою Двалишвили одержал победу над российским бойцом Петром Яном 11 марта.